'Mito' é preso em Minas e condenado a 17 anos de prisão por atos golpistas

Marcelo "Mito" foi preso na manhã desta quinta-feira (27/2) pela Polícia Federal (PF) em sua residência, no Bairro Democrata, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), estipulou uma pena de 17 anos, sendo 15 anos e meio de reclusão e um ano e meio de detenção.



A condenação está relacionada às investigações sobre os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, que resultaram na depredação de patrimônio público em Brasília. Marcelo foi considerado culpado pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada.



Além da pena de prisão, foi condenado ao pagamento de 100 dias-multa, sendo cada dia equivalente a um terço do salário mínimo, totalizando cerca de R$ 50 mil. Também será responsabilizado pelo pagamento coletivo de R$ 30 milhões pelos danos causados.



Atualmente, Marcelo "Mito" está detido no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) de Juiz de Fora. O espaço segue aberto para manifestações da defesa do condenado, que não foi encontrada pela reportagem.