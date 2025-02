Lula a 'companheiro' Tarcísio: 'Diferenças têm de ser deixadas de lado'

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a minimizar suas diferenças políticas com o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), a quem se referiu como ‘companheiro’, durante evento na capital paulista nesta quinta-feira (27/2). Eles estiveram juntos durante o lançamento do edital de construção do túnel submerso Santos-Guarujá.

Lula fez o discurso final do evento e começou sua fala se referindo a Tarcisio como “companheiro governador do estado”, designação que costuma atribuir a seus aliados políticos e apoiadores. Ao longo do pronunciamento, o petista destacou o evento como um avanço obtido através do diálogo entre as partes, apesar da rivalidade política entre os chefes do Executivo.

“O dia de hoje é um dia da vitória do entendimento. É um dia em que a gente mostra e dá o exemplo de que é possível sentar na mesa, é possível construir. Diferenças têm de ser deixadas de lado para que a gente chegue a um consenso, para que a gente possa atender a população", disse Lula.

Tarcisio de Freitas foi ministro da Infraestrutura de Jair Bolsonaro (PL) e se destacou politicamente como um aliado próximo do ex-presidente. Em 2022, foi o candidato apoiado pelos bolsonaristas na disputa pelo Governo de São Paulo e foi eleito ao cargo disputando contra Fernando Haddad (PT), hoje ministro da Fazenda de Lula.

Apesar da conexão com o ex-presidente, a carreira de Tarcísio prévia ao bolsonarismo foi feita em governos petistas, quando atuou como servidor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Esta não é a primeira vez que Lula acena a Tarcísio publicamente. O governador, por sua vez, responde com a manutenção do tom amistoso nos eventos em que participa ao lado do presidente. Em outras oportunidades, o petista chegou a brincar ao dizer que estranhou ver o antigo aliado trabalhando com Bolsonaro.

