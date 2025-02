‘Lula se esforça para perder em 2026’, diz advogado aliado do presidente

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, publicou uma carta tecendo uma série de críticas ao atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta segunda-feira (17/2). Segundo ele, o petista é diferente dos seus outros mandatos e não tem feito política, colocando em risco a reeleição em 2026.

“Está isolado. Capturado. Não tem ao seu lado pessoas com capacidade de falar o que ele teria que ouvir. Não recebe mais os velhos amigos políticos e perdeu o que tinha de melhor: sua inigualável capacidade de seduzir, de ouvir, de olhar a cena política”, escreveu.

A carta também foi enviada para políticos e ministros do governo Lula. No documento, Kakay ainda revelou que alguns aliados o confidenciaram que não conseguem falar com Lula.

“Sem termos, o Lula que conhecíamos como presidente e sem ele ter um grupo que ele tinha ao seu redor, corremos o risco do que parecia impossível: perdermos as eleições em 2026. Bolsonaro só perdeu porque era um inepto. Tivesse ouvido o Ciro Nogueira e vacinado, ou ficado calado sem ofender as pessoas, teria ganho com a quantidade de dinheiro que gastou. Perder uma reeleição é muito difícil, mas o Lula está se esforçando muito para perder. E não duvidem dele, ele vai conseguir”, emendou.

Kakay ainda minimizou as pesquisas que apontam uma queda acentuada na popularidade de Lula, destacando o dado que indica que a maioria não quer Lula como candidato à reeleição. O advogado questiona quem seria o sucessor natural do presidente, e fez uma série de elogios ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).



“Ele (Lula) hoje é um político preso à memória do seu passado. E isolado. Quero acreditar na capacidade de se reencontrar. Quem se refez depois de 580 dias preso injustamente, pode quase tudo. E nós temos o Haddad, o mais fenomenal político desta geração em termos de preparo. Um gênio. Preparado e pronto para assumir seu papel. Já fico olhando o quadro e torcendo para o crescimento de uma direita civilizada”, completou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Kakay é um aliado de longa data de Lula. Em 2002, Lula comemorou sua diplomação no restaurante Piantella, do qual o advogado era dono. Em 2022, a comemoração petista foi na casa do criminalista no Lago Sul, em Brasília.

O advogado também já defendeu ex-presidentes, como José Sarney e Itamar Franco, além de ter atuado em casos envolvendo políticos no mensalão e na Operação Lava Jato. Kakay também é um dos membros do grupo Prerrogativas, formado por advogados e estudantes de Direito do campo progressista.