Queda recorde de Lula vira pauta de reunião neste sábado no Planalto

A queda recorde de popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva identificada pelo Datafolha será tema de uma reunião convocada pelo ministro da Secom (Secretaria de Comunicação), Sidônio Palmeira, para este sábado, 15, no Palácio do Planalto.

De acordo com a pesquisa, a aprovação do presidente desabou em dois meses de 35% para 24%. É o menor índice do petista em seus três governos. A reprovação de Lula também foi recorde: na comparação com a pesquisa divulgada em dezembro, passou de 34% para 41%. O levantamento foi feito na segunda e na terça-feira desta semana. O Datafolha ouviu 2.007 pessoas em 113 cidades.

Para a reunião, marcada para as 15 horas no Palácio do Planalto, foram chamados os secretários de todas as áreas sob o comando de Sidônio Palmeira. O encontro ocorreria nesta sexta, mas precisou ser levado para o fim de semana devido à viagem de Lula a Macapá e a Belém. O ministro está na comitiva.

Embora o resultado da pesquisa vá entrar na pauta da reunião deste sábado, fontes do Planalto sustentam que os números não foram recebidos com surpresa porque levantamentos realizados pela Secom desde o final do ano passado já vinham registrando “queda constante” na aprovação de Lula e do governo. A queda na popularidade é apontada, inclusive, como um dos fatores que contribuíram para a troca de Paulo Pimenta por Sidônio, há um mês.