Cleitinho defende Lula e diz que vai apoiar projeto do petista

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) defendeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que se comprometeu a enviar um projeto para o Congresso para garantir "gás de graça" para 22 milhões de famílias, e disse que irá apoiar a pauta. O texto, segundo o petista, está quase pronto.

"Qualquer político que for ficar contra esse projeto do Lula, eu quero lembrar que esse auxílio-gás é pouco ainda. Nós, os Três Poderes, têm direito a auxílio-moradia, auxílio-saúde, auxílio-mudança, auxílio-alimentação, tem que ter muito mais. Vou ser justo! Traga Lula, que eu vou apoiar!", afirmou em suas redes sociais.

O parlamentar ainda afirmou que o alto valor do gás de cozinha é causado pela alta do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que resultou no aumento de cerca de R$ 0,10 por litro de gasolina e etanol em 1º de fevereiro.

A medida foi autorizada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), órgão formado por secretários de Fazenda estaduais e do Distrito Federal.

"O Confaz, que é um órgão que ninguém conhece, que um representante de cada Estado se encontra para ferrar com o povo. Eles aumentaram o ICMS da gasolina. Vou fazer uma audiência no Senado para trazer representante de cada estado para reduzir o ICMS. Qual a contrapartida dos estados?", disse o senador mineiro.

Na última quinta-feira (13/2), o presidente Lula reclamou que o gás sai da Petrobras custando R$ 36 e que é vendido na distribuidora a R$ 130, um aumento superior a 261% do preço inicial.