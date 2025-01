Hugo Motta reúne em SP Tarcísio, ministros de Lula e deputados do PT ao PL

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Favorito na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados, o deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB), promoveu um encontro com políticos de vários campos ideológicos, em uma pizzaria em Higienópolis, região central de São Paulo, na noite dessa segunda-feira (27).

Durante o discurso feito aos convidados, Hugo Motta exaltou o centrão e a importância de todas as opiniões abrigadas dentro da Câmara serem respeitadas.

"Muitas vezes o centro político é criticado porque se pressupõe falta de posicionamento, mas não, na verdade a ausência é de preconceitos. Se a ideia for boa, não importa se veio de um lado ou de outro", afirmou o deputado.

No campo bolsonarista, compareceram nomes como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o secretario estadual de Segurança, Guilherme Derrite (PL), e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Também estiveram no evento ministros do governo Lula, como o de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos) e Márcio França (PSB), titular da pasta do Empreendedorismo e Pequena Empresa.

Presidentes de partidos, como Gilberto Kassab (PSD), Ciro Nogueira (PP), Renata Abreu (Podemos), Baleia Rossi (MDB) e Paulinho da Força (Solidariedade) também prestigiaram o evento do deputado.

Entre figuras da esquerda e da direita, é consenso a vitória do deputado. Parlamentares no local apostavam que Hugo Motta ganhará com recorde de votação.

O encontro precede o pleito na Câmara - marcado pra o próximo sábado (1) - e foi articulado pelos deputados Mauricio Neves, presidente estadual do PP, Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, e Arnaldo Jardim (Cidadania), que é o coordenador da bancada paulista.

O jantar tinha como objetivo aproximar Hugo Motta dos políticos da política paulista. Tarcísio também aproveitou o momento para fazer uma fala pública exaltando Hugo Motta e agradecendo o atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pela gestão em frente a Casa.

"Hugo, você tem uma grande responsabilidade porque o Arthur deixou o sarrafo lá em cima, acima de dois metros e dez, mas você tá pronto", afirmou Tarcísio.

O tom do evento foi de confraternização. Os deputados Marcos Pereira, Antônio Brito (PSD-BA), foram exaltados várias vezes por terem desistido das próprias campanhas em prol a candidatura de Hugo Motta.

Em compromisso oficial junto com o prefeito Ricardo Nunes hoje mais cedo, Tarcísio já havia afirmado a importância do evento, uma vez que "aparentemente, há uma eleição do Hugo Motta Pavimentada".

"Obviamente é uma oportunidade também de colocar demandas, colocar projetos, de de pavimentar um caminho aí para que a gente possa ter boas discussões e trazer pautas relevantes para o estado de São Paulo, então uma forma de demonstrar apreço e apoio a essa candidatura que deve ser uma candidatura bem-sucedida", afirmou o governador de SP.

Lira também discursou no evento. Ele agradeceu o apoio de todos para construir a candidatura de Hugo Motta, a quem classificou como competente e íntegro.

"Hugo está preparado, não está aqui por um trabalho meu os dos que acompanham, mas pelo trabalho de todos", disse Lira.