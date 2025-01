Posse do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e dos 55 vereadores eleitos até 2028

Reeleito para a Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) e seu vice Mello Araújo (PL) tomaram posse nesta quarta-feira (1/1) em cerimônia na Câmara Municipal. Em seu primeiro mandato, Nunes assumiu o cargo de prefeito em 2021, após a morte de Bruno Covas, de quem era vice.

Depois da cerimônia, Nunes e seu vice seguiram para o Theatro Municipal, para dar posse ao novo secretariado. No novo mandato, o prefeito de São Paulo vai contar com 22 secretarias e quatro órgãos de gestão e controle.

Além do prefeito, os 55 vereadores eleitos para a legislatura 2025/2028 também foram empossados hoje, em cerimônia presidida pelo vereador Eliseu Gabriel (PSB), de 77 anos, o parlamentar mais velho da Casa.

O momento mais tenso da posse foi quando a vereadora Zoe Martinez (PL) gritou no microfone “viva Bolsonaro e a liberdade”, ao prestar seu juramento. A resposta da oposição veio por vaias e gritos de “sem anistia”.

Ainda houve bate boca entre Martinez e vereadores do PSOL que estavam do outro lado do plenário. “Começou cedo, hein”, comentou o vereador Eliseu Gabriel (PSB), que presidiu a sessão.

Após a posse, os vereadores começaram a eleger a Mesa Diretora da Câmara Municipal de São Paulo. O vereador Ricardo Teixeira (União Brasil) é o candidato indicado pela base do governo para a presidência da Casa. Seu adversário é o vereador Celso Gianazzi (PSOL).