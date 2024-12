O inquérito das fake news foi prorrogado por mais 180 dias pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, em decisão tomada nesta segunda-feira (16/12). A ação busca apurar a divulgação de notícias falsas, denuncias caluniosas e ameaças.

É esperado que, dentro dos próximos seis meses, a Polícia Federal escute mais 20 pessoas que foram mencionadas em relatórios que tratam do "Gabinete do Ódio", nome usado para identificar um suposto grupo responsável por divulgar informações contra críticos e adversários do governo do então presidente Jair Bolsonaro (PL).

As investigações do inquérito, que foi criado em março de 2019, correm em sigilo. Políticos de direita reclamam da prática e alegam que o inquérito busca punir a liberdade de expressão.