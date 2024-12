A maior rejeição à privatização das empresas de saneamento, energia e gás, foi no estado de Minas Gerais, seguido de Goiás, Pernambuco e Bahia

A maioria das populações de Minas Gerais, Goiás, Pernambuco e Bahia rejeita a privatização de suas companhias de saneamento, energia e gás. A conclusão foi da pesquisa Genial/Quaest divulgada na semana passada e que fez perguntas específicas sobre a possível privatização de Copasa (MG), Celg (GO), Compesa (PE) e Bahiagás (BA).

A maior rejeição à privatização das empresas de saneamento, energia e gás, foi no estado de Minas Gerais, seguido de Goiás, Pernambuco e Bahia. Os resultados foram calculados com base na pergunta "Você é a favor ou contra a privatização?".

A pesquisa também mostrou a opinião dos entrevistados em relação à forma como avaliam o governo no estado, entre positivo, regular e negativo. Somente entre os entrevistados que avaliaram positivamente o governo da Bahia e Pernambuco não houve rejeição à privatização.

Em Minas Gerais, onde há maior rejeição, com 51% dos entrevistados dizendo-se contra a privatização da Copasa, a Quaest verificou que 37% são a favor, 4% nem a favor nem contra e 8% não souberam ou não responderam.

Em Goiás, o segundo com maior rejeição, com 50% dos entrevistados contra a privatização da Celg, 36% são a favor, 6% nem a favor nem contra e 8% não souberam ou não responderam. Em Pernambuco, com 47% dos entrevistados contrários a privatizar a Compesa, 43% são a favor, 2% nem a favor nem contra e 7% não souberam ou não responderam.

Na Bahia, 45% dos entrevistados são contra privatizar a Bahiagás. Lá, 40% são a favor, 3% nem a favor nem contra e 12% não souberam ou não responderam.

Foram ouvidas um total de 4.880 pessoas nos quatro estado, sendo 1.480 em Minas Gerais, 1.200 na Bahia, 1.100 em Goiás e 1.100 em Pernambuco. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiabilidade é de 95%.