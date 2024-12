Tarcísio: 'Tive um grande apreço da população de São Paulo que me acolheu, e nós temos projetos muito interessantes para entregar em 2028, 2029, 2030'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou neste domingo (15/12) que pretende disputar a reeleição em 2026, deixando de lado, ao menos por ora, eventuais planos de chegar à presidência da República.





"Qual é minha opção, qual é meu caminho em 2026? É continuar em São Paulo", afirmou durante entrevista ao programa "Canal Livre", da Band. Boa parte de seu entorno considera essa vitória como certa.





"Eu sou muito fiel àqueles que me elegeram. Tive um grande apreço da população de São Paulo que me acolheu, e nós temos projetos muito interessantes para entregar em 2028, 2029, 2030. O que me motiva a ficar em São Paulo? A entrega desses projetos", disse o governador.





Tarcísio fez questão de dizer, porém, que o foco no estado não o impedirá de atuar a favor de seu grupo político no plano federal. "Temos uma grande liderança da direita, que é o [Jair] Bolsonaro [PL], e eu entendo que o candidato viável vai ser o próprio Bolsonaro ou aquele que ele ungir."





O governador afirmou ainda que situações adversas já foram revertidas diversas vezes no país. Bolsonaro, atualmente inelegível, vê o cerco se fechar com o avanço de diversas investigações, como a de uma trama golpista para impedir a posse de Lula (PT).





No sábado (14/12), Braga Netto, general da reserva e ex-ministro de Bolsonaro, foi preso por obstrução à Justiça em ação envolvendo o inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado de 2022.





"Para mim, o Bolsonaro continua sendo um grande ator da direita, e vai ser na eleição de 2026, independentemente de qualquer coisa. E o que nós vamos fazer aqui? Eu vou buscar a reeleição e vou trabalhar para que o estado de São Paulo possa entregar o máximo para esse candidato que representa o campo da centro-direita em 2026."





Para o governador, de nada adianta a direita se isolar e perder. A melhor opção, diz ele, é trazer o centro para perto e colher vitórias, como, na visão dele, ocorreu na disputa municipal deste ano e nos debates do Congresso Nacional.

Ao mencionar erros cometidos no governo Bolsonaro, que o levaram a perder para Lula, Tarcísio diz que algumas atitudes afastaram o centro, como a postura diante das vacinas e o estresse das instituições.