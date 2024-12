O senador Hamilton Mourão (Republicanos), ex-vice-presidente da República do governo Bolsonaro, classificou a prisão do ex-ministro da Casa Civil Walter Braga Netto é um "atropelo" às normas legais. Para o parlamentar, a prisão de Braga Netto não representa "nenhum risco para a ordem pública".





"O General Braga Netto não representa nenhum risco para a ordem pública e a sua prisão nada mais é do que uma nova página no atropelo das normas legais a que o Brasil está submetido", disse o senador Hamilton Mourão, em suas redes sociais, na manhã deste sábado (14/12).



Prisão de Braga Netto

Walter Braga Netto foi preso pela Polícia Federal (PF) na manhã deste sábado (14/12), no Rio de Janeiro, sob acusação de interferir na produção de provas no inquérito que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

A ação incluiu o cumprimento de um mandado de prisão preventiva, dois mandados de busca e apreensão e uma medida cautelar diversa da prisão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Em Brasília, também foi alvo da operação o coronel Pereguino, ex-assessor de Braga Netto.