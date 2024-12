A Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) devolveu para os cofres da prefeitura da capital neste ano R$ 142 milhões. A entrega de um cheque simbólico para a prefeitura foi formalizada na manhã desta quinta-feira (12/12), aniverário de BH, pelo presidente da Câmara, Gabriel Azevedo (MDB).

A devolução de sobras orçamentárias é, de acordo com Azevedo, resultado do esforço da CMBH em fazer economia com recursos públicos. No ano passado, a devolução foi de cerca de R$ 149 milhões.







“Economizamos no Parlamento para que a prefeitura utilize com o povo, ao invés de gastarmos com nossos custeios no Poder Legislativo. Economizar 1/3 do nosso orçamento é um esforço conjunto de 41 vereadores”, afirmou o vereador.







O cheque simbólico foi entregue por Azevedo aos secretários municipais João Fleury, da Fazenda, e Leonardo Colombini, de Planejamento, Orçamento e Gestão.

“Esse é o tipo de presente de aniversário que toda cidade merece. Feliz 127 anos, Belo Horizonte”, disse o vereador se referindo ao aniversário da capital comemorado nesta quinta-feira (12/12).