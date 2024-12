BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (11/12), um projeto de lei que estabelece o voto impresso e a recontagem física do resultado das eleições, nas esferas nacional, estadual e municipal.

O projeto ainda amplia os poderes de questionamento do resultado das eleições, ao atribuir o ônus de comprovar a legalidade dos pleitos à administração pública.

A proposta foi retomada pela comissão na última semana, a partir de uma movimentação de deputados bolsonaristas. O texto foi aprovado por 31 votos a 20, e agora pode ir ao plenário da Câmara.





O relatório apresentado pelo deputado José Medeiros (PL-MT) nesta quarta, determina que o voto nas urnas eletrônicas precisará ser acompanhado também de meios impressos, que serão usados para realizar a recontagem dos votos.





O texto diz ainda que o voto é "a declaração de vontade do votante, concretizada fisicamente" - ou seja, serão apenas consideradas como o "exercício do poder do povo" as eleições realizadas por meios físicos, "sendo vedada a representação puramente eletrônica".





O texto não deixa claro como deve ser computado o voto por meio físico. Pelo relatório de Medeiros, assim que acabe a votação, 5% das urnas eletrônicas que integrem o pleito em questão (selecionadas por "sorteio público não-eletrônico") serão usadas para realizar a recontagem.





Esse processo deve ser acompanhado por fiscais, órgãos de controle, representantes de entidades, de partidos e civis, na própria sessão eleitoral. E se houver divergência, vale o impresso.





"Havendo discrepância na amostragem entre o escrutínio eletrônico e o escrutínio público, prevalecerá o resultado apurado em escrutínio público orientado pela custódia material do voto", diz o texto.





Além disso, caso haja discrepância, também deverá ser realizada uma nova recontagem, com o mesmo procedimento, mas abrangendo 10% das urnas do pleito.





A proposta também amplia os poderes de questionamento da lisura das eleições, permitindo que associações sem fins lucrativos apresentem impugnação do resultado eleitoral.





"Aplica-se, subsidiariamente, o regramento processual eleitoral e o ônus da prova inverte-se em favor da associação impugnante, cabendo aos agentes do serviço público demonstrar a higidez do procedimento impugnado", diz o texto.





Ou seja, a proposta inverte a norma geral da administração pública, que impõe ao acusador o ônus da prova.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Neste caso, segundo a proposta de Medeiros aprovada na CCJ, não é quem questiona as eleições que terá que apresentar provas de que houve fraude, mas sim o Poder Público, ou responsável pelas eleições, que terá que demonstrar sua legalidade.