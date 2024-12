SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT), de 79 anos, está "lúcido, orientado, conversando e passou a noite bem", segundo boletim médico divulgado nesta quarta-feira (11/12) pelo hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde o petista está internado.





"O presidente permanece ainda com dreno enquanto aguarda novos exames de rotina", completa a nota do hospital.





Lula teve que ser submetido a uma cirurgia às pressas na madrugada de terça-feira (10) após a constatação de uma hemorragia intracraniana. Segundo os médicos que o atenderam, o procedimento foi bem-sucedido.





Apesar de ele estar na UTI (unidade de terapia intensiva), não há previsão de afastamento formal da Presidência da República.





A hemorragia de Lula decorreu de hematoma formado após quase dois meses de uma queda no Palácio da Alvorada, em 19 de outubro. Na ocasião, Lula caiu de um banco ao cortar as unhas, segundo seu relato, e teve que receber pontos na nuca. Desde então, tem feito exames periódicos de acompanhamento.





Em entrevista coletiva para detalhar o quadro do presidente nesta terça-feira, a equipe médica do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, afirmou que Lula não tem nenhuma lesão cerebral em decorrência do acidente e da hemorragia.





"Ele não tem comprometimento cerebral. Lesão é zero", disse o cardiologista Roberto Kalil, médico do petista.





Além dele, participaram da entrevista o neurocirurgião Marcos Stavale, a infectologista Ana Helena Germoglio, que é coordenadora-geral da equipe de Saúde da Presidência, o neurologista Rogério Tuma e o neurocirurgião Mauro Suzuki.





Segundo eles, Lula chegou lúcido e orientado ao hospital após sentir mal-estar e náuseas e apresentar sintomas similares aos de uma gripe.





Ainda de acordo com a equipe médica, foi constatado um hematoma de três centímetros, localizado entre o cérebro e uma das três membranas (ou meninges) que o envolvem.





Para tratar o problema, foi realizado um procedimento chamado trepanação, que consiste na remoção de um coágulo por meio de um dreno colocado em um orifício aberto no crânio do paciente.

Lula terá de ficar de um a três dias com o dreno, segundo os médicos, e deve permanecer mais 48 horas na UTI por precaução, afirmou Kalil. "Como eu disse, ele está bem, se alimentando, consciente, está normal".





Ainda de acordo com a equipe médica, se tudo correr bem, o petista deve receber alta no início da semana, quando poderá retornar a Brasília no começo da semana e voltar a trabalhar, começando devagar. A definição sobre isso, no entanto, dependerá de avaliação de seu estado de saúde.