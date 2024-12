O vereador eleito em Carmo do Cajuru, João Lacerda (PP), conhecido como Cacá, foi preso no último domingo (1º/12) após ser denunciado por agredir sua ex-companheira, de 45 anos. O crime ocorreu no distrito de São José dos Salgados, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais.





De acordo com o Boletim de Ocorrência, na manhã desse sábado (30/11), João invadiu a casa da vítima, que havia terminado o relacionamento cerca de um mês antes. Inconformado, ele a atingiu com tapas no rosto, rasgou suas roupas e a forçou a beijá-lo. O agressor permaneceu na residência até as 19h.





Ameaças e nova invasão



Com medo de represálias, a vítima não acionou a polícia imediatamente. Porém, no domingo (1º/12), conforme a Polícia Militar (PM), ela recebeu ameaças por telefone. À noite, João retornou à casa dela, o que levou a mulher a ligar para a polícia.



Ao ser abordado pelos policiais, João negou as acusações, alegando que queria reatar o relacionamento. No entanto, ele foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado por invasão de domicílio, agressão e importunação sexual, conforme a Lei Maria da Penha.

A reportagem tentou contato com a defesa do vereador, porém ninguém foi encontrado.





*Fabrício Salvino especial para o EM