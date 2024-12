Flávio Dino se casou com Daniela Lima, ex-assessora do PCdoB

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O casamento do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino, neste fim de semana, teve a presença de outros ministros da corte e de um dos ministros do governo Lula (PT). Compareceram Luís Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes, seus colegas de tribunal, além do ministro dos Esportes, André Fufuca (PP-MA).





Durante a festa, Dino desfilou a camisa do Botafogo, campeão da Copa Libertadores da América. O ministro se casou com Daniela Lima, ex-assessora do PCdoB, com quem vive junto desde 2011 e com quem tem filhos. A cerimônia foi realizada nas proximidades de São Luís (MA) neste sábado (30).





Circula pelas redes sociais um vídeo em que Dino levanta a camisa do time carioca, após a vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 1, na final da Libertadores. Já o ministro Barroso, presidente do STF, subiu ao palco para cantar o samba "Aquarela Brasileira" durante a festa. Vídeo em rede social mostra o magistrado interagindo com a banda do evento e a plateia enquanto se apresentava.





Fufuca postou foto com o casal. "Com [a esposa] Samira Braide, ao lado dos amigos Flavio Dino e Daniela, celebrando o casamento desse casal tão especial. Que Deus abençoe e ilumine essa união hoje e sempre", escreveu o ministro do governo Lula.

O governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), por outro lado, não esteve presente. Ex-aliado de Dino, foi ele quem, em 2006, ajudou a inserir o agora ministro na política. Brandão também o sucedeu no governo maranhense em 2022, mas atualmente ambos estão rompidos e o governador não foi convidado para o casamento.