MDB e PSDB, que já foram hegemônicos no comando das 86 prefeituras do Norte de Minas, perderam força nas últimas eleições municipais. O primeiro elegeu apenas seis chefes de Executivo, enquanto os tucanos terão só um representante a partir de 2025. Os partidos que mais fizeram prefeitos na região são o União Brasil (16) e o PSD (13), este último, inclusive, foi o maior vencedor em Minas e no país, com 142 prefeituras e 863, respectivamente.



O MDB é o partido do presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Martins Leite, atualmente, o nome de maior expressão da legenda no estado e com base eleitoral no Norte de Minas. Os seis prefeitos eleitos pelo partido na região são apoiados por ele e vão administrar Ibiaí, Jequitaí, São João do Pacuí, São Romão, Urucuia e Vargem Grande do Rio Pardo, todos pequenos municípios.



O partido não teve candidato na disputa pela prefeitura de Montes Claros, a principal cidade do Norte de Minas, nem nos demais municípios com mais de 40 mil habitantes (Janaúba, Pirapora, Januária, São Francisco, Salinas e Bocaiuva).



Um dos prefeitos eleitos pelo MDB na região em outubro passado é Allan Soares Cardoso, conhecido como “Allan do Sax”, em São Romão (10,35 mil habitantes). Ele derrotou Emílio Valadares (PSC), o candidato apoiado pelo atual prefeito, Marcelo Meireles (PSDB), que finaliza o segundo mandato.



Allan disse que não se preocupa com a queda no desempenho do MDB porque conta o apoio do presidente da Assembleia Legislativa. “Eu me sinto tranquilo, pois temos uma grande liderança, que é o deputado Tadeuzinho, articulando, inclusive, uma grande aproximação com o PSD”, afirma o prefeito eleito. “Espero o apoio dele [Tadeuzinho], principalmente, e me sinto fortalecido e bem representado por ele junto ao MDB”, completou.



O MDB foi vitorioso também em São João do Pacuí, que tem 3.901 habitantes, com Caio Cunha. Ele também destaca a liderança de Tadeu Leite na região, mas diz que a executiva estadual do partido precisa apoiar mais os seus filiados no Norte do estado.



A exemplo do MDB, o PSDB já esteve no comando de grande número de prefeituras na região, sobretudo por causa da influência do ex-governador e atual deputado federal Aécio Neves. Na eleição deste ano, o partido teve apenas um candidato a chefe do executivo vencedor na região, Denerval Germano da Cruz, reeleito em Taiobeiras, com 33.050 habitantes.



Em 2016, o PSDB elegeu 132 prefeitos no estado, número que caiu para 85 em 2020 e despencou para 59 em 2024. Para Denerval Cruz, a derrocada dos tucanos em Minas começou em 2014, quando a sigla lançou como candidato a governador o ex-ministro das Comunicações Pimenta da Veiga, derrotado pelo petista Fernando Pimentel. “Foi uma candidatura imposta. Pimenta estava em Brasília, afastado de Minas”, recorda.



O prefeito de Taiobeiras diz ainda que o “encolhimento” do PSDB, do qual é um filiado histórico, não lhe causa nenhum incômodo. “Não confio na credibilidade dos partidos. O que vale é o trabalho sério. E nossa gestão foi amplamente reconhecida pela população”, avalia Denerval, comemorando a reeleição com 87,36% dos votos válidos.



Ele ressalta ainda que, em Taiobeiras, há várias eleições, os candidatos a Presidência da Republica apoiados por ele sempre saem vitoriosos numa região, onde em quase todos os pequenos municípios os representantes do PT ficam na frente, por causa do programa Bolsa Família e da influência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Nas eleições deste ano, o PT elegeu oito prefeitos no Norte do estado, o mesmo número de 2020. Um dos filiados bem-sucedido nas urnas é Anastácio Guedes, irmão do deputado federal Paulo Guedes (PT), reeleito em Manga, com 18.594 moradores. “Estou muito feliz com minha reeleição. Estamos tendo muitas notícias boas”, afirma Anastácio. Ele ressalta que espera mais recursos do governo Lula e de emendas parlamentares. E também está na expectativa da construção da ponte sobre o Rio São Francisco, ligação entre Manga e Matias Cardoso, a ser feita pelo governo do estado, com o uso de parte dos recursos da Vale como indenização pela tragédia de Brumadinho. A licitação da obra está prevista para janeiro de 2025.



MUDANÇA



O União Brasil passará a comandar o maior número (16) de prefeituras do Norte de Minas a partir de janeiro. A sigla tem a “herança” do DEM, que se fundiu com o PSL e formou o Uniao Brasil. Por sua vez, o DEM sucedeu o antigo PFL, que no passado contou com muitos prefeitos filiados no Norte de Minas.

Desta forma, na prática, tal como ocorreu em Minas e no país, o partido que mais cresceu em número de prefeitos filiados no Norte do estado nos últimos anos foi o PSD. A legenda elegeu 13 prefeitos na região. Um deles é José Aparecido Mendes, reeleito em Janaúba (70.699 habitantes) com 96,02% dos votos.

“O PSD é o partido que mais cresceu em Minas Gerais e no Brasil porque é de centro, do diálogo e da convergência, sem radicalismo”, avalia. Ele lembra que a sigla avançou muito em Minas por contar com duas lideranças fortes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Já o Novo, partido do governador Romeu Zema, obteve o comando de nove prefeituras em Minas em outubro passado, mas nenhuma no Norte do estado. n