Afinal, José Dirceu era um dos marcados para morrer?

Nos primeiros anos da ditadura militar, quando militava no movimento estudantil, José Dirceu era conhecido como Daniel. Quando voltou ao Brasil clandestinamente, na década seguinte, ele adotou o nome de Carlos Henrique. Agora, o petista pode ser o "Juca" citado no plano em que militares pretendiam eliminar quatro alvos de relevo, incluindo o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Lula e Alckmin, como se sabe, eram identificados no plano como Jeca e Joca, respectivamente. Além deles, descobriu a PF, o grupo de militares falava em matar "Juca", qualificado no plano como uma "iminência parda do 01 (Lula) e das lideranças do futuro gov (governo)". "Sua neutralização", diziam os militares, "desarticularia os planos da ‘esquerda mais radical’".

A Polícia Federal não identificou quem seria Juca, mas alguns personagens ligados ao atual governo se destacam como vítimas potenciais do grupo – Dirceu é o principal deles, mas há quem avente, inclusive na PF, que poderia ser também o atual ministro do STF Flávio Dino, que era ministro da Justiça antes de assumir uma cadeira na corte por indicação de Lula.

Pesa a favor da tese de que Dirceu é o Juca uma citação ao ex-ministro no relatório da Polícia Federal. Nas conversas, o tenente-coronel Guilherme Marques Almeida, um dos investigados, conversa com outro militar, identificado como coronel Dougmar Nascimento das Mercês, sobre a notícia de uma viagem de férias do petista a Cuba em dezembro de 2022.

Marques de Almeida posta um link da notícia e comenta: "Ele deve estar querendo ficar de fora desse período. Se der m., ele já está em asilo". Mercês supõe em sua resposta que Dirceu pretendia usar a viagem para reagir ao possível levante militar: "Vdd (verdade). Vai articular lá de fora a reação."

Dirceu foi presidente nacional do PT por sete anos, até a primeira vitória de Lula na disputa presidencial, e foi nomeado em seguida seu ministro-chefe da Casa Civil. O petista perdeu o cargo depois de ser denunciado no escândalo do mensalão, que o levou à prisão. Ele, no entanto, jamais perdeu sua influência dentro do partido. Recentemente, por decisão do STF, Dirceu se livrou das penas a que havia sido sentenciado em decorrência da Operação Lava Jato.