O tenente-coronel Rodrigo Bezerra Azevedo, integrante das Forças Especiais do Exército, os chamados Kids Pretos, deve depor nesta quinta-feira (28/11). Ele está preso no Rio de Janeiro, acusado de envolvimento com um plano para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).







Rodrigo está detido desde a semana passada, quando foi alvo da Operação Contragolpe. Ele não foi indiciado no relatório da PF que conclui o inquérito sobre golpe de Estado. O mandado de prisão preventiva do militar foi expedido pelo próprio Alexandre de Moraes.





Além de Azevedo, foram presos pelo plano de assassinato o general da reserva Mário Fernandes, os tenentes-coronéis Rafael Martins de Oliveira e Hélio Ferreira Lima e o agente da PF Wladimir Matos Soares. Ao todo, 37 pessoas foram indiciadas no inquérito, que deve ser enviado nesta terça-feira à Procuradoria-Geral da República (PGR).

De acordo com as investigações, o plano foi chamado de "Punhal Verde e Amarelo", previsto para ser executado em 15 de dezembro de 2022, para impedir os eleitos no último pleito geral de tomarem posse.

A PF entende que o Rodrigo "associou-se à ação clandestina que tinha a finalidade de prender/executar o ministro Alexandre de Moraes, empregando técnicas de anonimização para se furtarem à responsabilidade criminal, visando consumar o golpe de Estado". Ele ainda poderá ser indiciado, a depender do que falar em depoimento.