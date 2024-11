O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) usou o X, antigo Twitter, para atacar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O parlamentar postou um vídeo discursando em plenário e criticando tanto o julgamento de ações do Marco Civil da internet pela Corte quanto o próprio ministro.

O mimado de Moraes quer te calar a todo custo. pic.twitter.com/maX8rbhnWZ — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) November 27, 2024

"O Ministro Alexandre de Moraes, agora, ele diz que a gente precisa resolver isso (Marco Civil na Internet), porque tem vários perfis fakes utilizando a imagem dele para poder falar mal dele mesmo. Ou seja, ele não está preocupado com internet, não. Ele está preocupado com os problemas pessoais dele", afirmou o deputado.

O Marco Civil define os princípios para a regulação da internet no país. Os debates no STF dizem respeito, entre outras questões, a medidas para retirar postagens com fake news das redes sociais e a possível aplicação de punições para usuários que disseminam esse tipo de conteúdo de maneira deliberada.

Vale lembrar que, em 2024, o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965) completou 10 anos, uma vez que foi sancionado no dia 23 de abril de 2014. Entre as diretrizes estabelecidas pelo texto, estão a proteção da privacidade e dos dados pessoais dos usuários, assegurando a eles direitos e garantias.