O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi criticado por viajar ao Paraguai para assistir à final da Copa Sul-Americana entre Cruzeiro e Racing, marcada para este sábado (23/11), às 17h (horário de Brasília), no estádio General Pablo Rojas, em Assunção.

A viagem, realizada na sexta-feira (22/11), gerou questionamentos, já que o parlamentar é contrário à proposta que reduz a jornada de trabalho no modelo 6x1. Opositores apontaram, nas redes sociais, incoerência entre sua posição sobre o tema e a ausência no país em dia de semana para conferir a decisão da competição.

Na tarde dessa sexta, ao veículo local Trece, Nikolas comentou sobre suas expectativas para o jogo. "Chegamos aqui agora. Expectativa é boa. Minas sendo representado pelo Cruzeiro. Não tenho dúvidas de que o Cruzeiro vai sair campeão. O Kaio (Jorge, atacante) vai meter um 'golzão' para nós. Vai ficar 1 a 0", projetou.





"A mamata do deputado bolsonarista Nikolas Ferreira que chegou na Argentina (sic) em plena sexta-feira para assistir o jogo do Cruzeiro. Trabalha em escala 3x4, mas defende escala desumana 6x1 para os trabalhadores brasileiros. HIPÓCRITA!", escreveu um usuário, que se equivocou ao citar a Argentina como destino — o jogo ocorre em Assunção, no Paraguai.

FIM DA ESCALA 6x1



pic.twitter.com/Jb5meUSRJj — Lázaro Rosa ???????? (@lazarorosa25) November 23, 2024





"Que vida boa. Agora, para os eleitores dele e para o resto dos trabalhadores brasileiros, a escala é 6 x 1,. Mas o trabalhador brasileiro é muito folgado, já descansa uma vez na semana", ironizou outro usuário. "Que absurdo, gastando nosso dinheiro", apontou uma internauta.

Escala 6x1

Nikolas se posicionou contrário à Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que visa limitar a jornada de trabalho a 36 horas semanais e acabar com a escala 6x1 (um dia de descanso e seis de trabalho).

O parlamentar mineiro avalia a PEC como uma medida populista e insustentável, destacando que a mudança proposta poderia resultar em consequências indesejáveis, como a "escala 0x0".

"O pessoal do PSOL quer impor a escala 4x3. Cuidado com essas medidas populistas, porque logo estaremos trabalhando zero dias e ganhando zero reais", afirmou Nikolas.