O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), teceu críticas ao juiz Marcelo Bretas por meio do X, o antigo Twitter, e acabou em uma discussão com trocas de ofensas com o senador Sérgio Moro (União). O “bate-boca” começou com uma publicação de Paes em que ele repercute um comentário de Bretas sobre o indiciamento de Jair Bolsonaro (PL): “Delinquente sendo delinquente!”. Moro, então, sai em defesa do juiz e rebate: “Delinquentes eram os seus amigos que ele prendeu”.







O chefe do Executivo da capital fluminense subiu o tom da discussão e respondeu ao ex-juiz paranaense. “Vocês dois são o exemplo do que não deve ser o judiciário. Destruíram a luta contra a corrupção graças a ambição política de ambos. Você ainda conseguiu um emprego de ministro da justiça e foi mais longe na política. Esse aí nem isso. Ele era desprezado pelo próprio Bolsonaro que fez uso eleitoral das posições dele. E quem me disse isso foi o próprio ex-presidente. Recolha-se a sua insignificância. Aqui você não cresce! Lixo!”, afirmou.







Na primeira publicação, Bretas destacou regras aplicáveis para avaliar a relevância de uma ação criminosa e concluiu que não há punição se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Na mesma toada, o senador Flávio Bolsonaro (PL), que disse que “pensar em matar alguém não é crime”.





Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia