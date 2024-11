De padre a militar que desmaiou diante da PF: a lista para além de Bolsonaro

Para além de Jair Bolsonaro e de vários oficiais de alta patente das Forças Armadas, entre os indiciados pela Polícia Federal no relatório final da investigação sobre a tentativa de golpe há personagens curiosos.

Entre eles está um oficial do Exército que comandava o Batalhão de Operações Psicológicas e, no início deste ano, ao ser alvo de uma ação de busca da própria PF, desmaiou diante dos agentes. O batalhão (na foto em destaque) é ligado à unidade de forças especiais da corporação.

O episódio ocorreu em fevereiro, em Goiânia. O tenente-coronel do Exército Guilherme Marques de Almeida precisou ser socorrido, mas se recuperou e ajudou as buscas.

Da lista de indiciados, repleta de militares (são cinco generais, onze coronéis e três majores), sobressai também um padre católico. Trata-se de José Eduardo de Oliveira e Silva, de uma paróquia da cidade paulista de Osasco. Com mais de 400 mil seguidores nas redes sociais, o padre participou de uma reunião no Planalto sobre a trama golpista. Bolsonarista, Oliveira e Silva ficou conhecido por suas postagens anti-feministas. Nas suas missas, ele costumava usar uma bandeira do Brasil no altar.

O rol de indiciados tem ainda um velho conhecido da Polícia Federal e do Poder Judiciário: Valdemar Costa Neto, presidente do PL, o partido de Jair Bolsonaro. Valdemar foi condenado e preso no escândalo do mensalão do PT, investigado na Operação Lava Jato por ligação com o chamado petrolão e, agora, é enquadrado também nas investigações sobre a tentativa de golpe. É uma espécie de bingo nos casos mais clamorosos da crônica político-policial recente do Brasil.

Outro personagem peculiar da lista é um conhecido influenciador bolsonarista, neto de João Figueiredo, presidente da República na ditadura. Paulo Figueiredo, que vive nos Estados Unidos, é crítico ferrenho de Alexandre de Moraes e defensor ardoroso de Jair Bolsonaro. Ele é economista e já foi comentarista da Jovem Pan.

As investigações que resultaram nos 37 indiciamentos duraram quase dois anos e foram baseadas em documentos apreendidos em diversas operações deflagradas ao longo desse período, quebras de sigilo bancário, fiscal, telemático e telefônico e informações colhidas por meio de acordos de delação premiada.

Conheça a lista completa de indiciados e saiba quem é quem:

– Ailton Gonçalves Moraes Barros, capitão da reserva do Exército;

– Alexandre Castilho Bitencourt da Silva, coronel do Exército;

– Alexandre Rodrigues Ramagem, deputado federal, delegado da PF e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);

– Almir Garnier Santos, almirante, ex-comandante da Marinha;

– Amauri Feres Saad, advogado, apontado como um dos autores da “minuta do golpe”;

– Anderson Gustavo Torres, delegado da PF e ex-ministro da Justiça;

– Anderson Lima de Moura, coronel do Exército;

– Angelo Martins Denicoli, major da reserva do Exército;

– Augusto Heleno Ribeiro Pereira, general da reserva do Exército e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

– Bernardo Romão Correa Netto, coronel do Exército;

– Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, engenheiro contratado pelo PL para questionar as urnas;

– Carlos Giovani Delevati Pasini, coronel do Exército;

– Cleverson Ney Magalhães, coronel do Exército que atuou no Comando de Operações Terrestres;

– Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, general do Exército, ex-comandante do Comando de Operações Terrestres do Exército;

– Fabrício Moreira de Bastos, coronel do Exército;

– Filipe Garcia Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, apontado como um dos cabeças do chamado Gabinete do Ódio;

– Fernando Cerimedo, influenciador digital argentino;

– Giancarlo Gomes Rodrigues, militar do Exército, apontado como integrante da chamada “Abin paralela”;

– Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército, ex-comandante do Batalhão de Operações Psicológicas, ligado as forças especiais;

– Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército;

– Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República;

– José Eduardo de Oliveira e Silva, padre católico que participou de uma reunião no Planalto sobre a trama golpista;

– Laercio Vergilio, coronel da reserva do Exército;

– Marcelo Bormevet, policial federal, um dos auxiliares mais próximos de Alexandre Ramagem na Abin;

– Marcelo Costa Câmara, coronel do Exército que, como assessor de Jair Bolsonaro, cuidava da coleta de informações de inteligência para o então presidente;

– Mario Fernandes, general da reserva do Exército e ex-número dois da Secretaria-Geral da Presidencia da República e apontado como autor do plano para matar Lula, Geraldo Alckmin;

– Mauro Cesar Barbosa Cid, tenente-coronel do Exército e ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro;

– Nilton Diniz Rodrigues, general do Exército;

– Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, influenciador digital, neto de João Figueiredo, presidente do Brasil na ditadura;

– Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, general, ex-comandante do Exército;

– Rafael Martins de Oliveira, major, ligado ao Comando de Operações Especiais do Exército;

– Ronald Ferreira de Araujo Junior, tenente-coronel do Exército;

– Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros, major do Exército;

– Tércio Arnaud Tomaz, ex-assessor de Bolsonaro, ligado ao Gabinete do Ódio;

– Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido de Jair Bolsonaro;

– Walter Souza Braga Netto, general do Exército, ex-ministro da Defesa e candidato a vice de Bolsonaro em 2022;

– Wladimir Matos Soares, policial federal, também apontado como participante do plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes.

O relatório final a PF foi apresentado ao ministro Alexandre de Moraes, que em seguida deve encaminhá-lo ao procurador-geral da República, Paulo Gonet Branco. A partir das informações, Gonet vai decidir se apresenta uma denúncia formal ao STF contra os envolvidos.