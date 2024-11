FOLHAPRESS - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), fez uma live nesta quarta-feira (6/11) comemorando a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. O filho 03 de Bolsonaro disse que o mundo está se tornando mais conservador e que o cenário pode se repetir no Brasil.





"Ele [Trump] voltou mais forte do que nunca. Não custa imaginar que isso pode acontecer no Brasil também. De repente era papai do céu dizendo 'olha, Bolsonaro, não era pra você ter sido eleito em 2022 porque você não teria tantas ferramentas pra colocar adiante as suas ideias'", afirmou.





"Em 2026, tendo maioria na Câmara, no Senado, aliados internacionais, a gente tem uma possibilidade de ter um Milei na Argentina, um Trump nos Estados Unidos, várias autoridades aliadas", disse. "O mundo está caminhando para ser mais conservador."





O parlamentar viajou para os Estados Unidos nos últimos dias para acompanhar as eleições e esteve no clube em que Trump acompanhou a apuração das urnas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Ainda nesta quarta, Eduardo respondeu a postagem feita por Lula (PT), em que o presidente parabenizava Trump. "Desejando sorte a governo nazista?", ironizou ele.