Prefeitos eleitos e reeleitos, principalmente das regiões do Alto Paranaíba, Noroeste e Centro-Oeste de Minas Gerais, participam de encontro em Araxá, no Alto Paranaíba, para troca de experiências e discutirem ações de integração entre os municípios que representam.

O Encontro de Prefeitos Eleitos e Reeleitos do Consórcio Interfederativo Minas Gerais (Ciminas)se iniciou nessa terça-feira (5/11) e termina nesta quarta-feira (6/11). “O evento reforça a importância da colaboração entre os municípios para enfrentar desafios comuns”, afirmou o presidente do Ciminas e prefeito de Santa Rosa da Serra (Alto Paranaíba), José Humberto Ribeiro (MDB).

Para o prefeito reeleito de Araxá, Robson Magela (Cidadania), as prefeituras enfrentam dificuldades quando os assuntos são contratações e prestações de serviços. “Por outro lado, com o consórcio (Ciminas) e a participação de mais municípios, conseguimos contratar com custos menores e mais agilidade. Essa união entre os municípios, por meio do consórcio, prova a importância de Araxá no Alto Paranaíba. Fazemos parte da microrregião e estamos felizes em receber todos os prefeitos eleitos e reeleitos em Araxá”, declarou.

Segundo a Ciminas, participaram do encontro 82 prefeitos eleitos ou reeleitos.