O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou um texto em inglês em rede social em que celebra a vitória de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos.





A publicação no X (antigo twitter) foi feita às 4h35 da manhã desta quarta-feira (06/11), quando a vitória de Trump ainda não estava confirmada oficialmente.

Ontem, Bolsonaro havia desejado sorte ao candidato republicano, afirmando em vídeo que tinha "certeza da vitória".

O filho do ex-presidente Eduardo Bolsonaro acompanhou a contagem dos votos na casa de Trump, nos Estados Unidos.





No texto, publicado originalmente em inglês, Bolsonaro diz que "Hoje, assistimos ao ressurgimento de um verdadeiro guerreiro. Um homem que, mesmo depois de enfrentar um brutal processo eleitoral em 2020 e uma injustificável perseguição judicial, reergueu-se, como poucos na história".

- Today, we witness the resurgence of a true warrior. A man who, even after facing a brutal electoral process in 2020 and an unjustifiable judicial persecution, has risen again, as few in history have managed to do.



- Against all oposition from globalists and the deep state,…