ALMG poderá votar sobre o salário do funcionalismo público, mas veto sobre a atuação de entes privados no sistema socioeducativo permanece

O veto do governador Romeu Zema (Novo) ao projeto de lei que garante isonomia no reajuste salarial dos profissionais da educação ao Piso Nacional da Educação foi derrubado por unanimidade pelos deputados estaduais, nesta quarta-feira (30/10), na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Por meio de um acordo de líderes, o veto não foi mantido sob o argumento de que o dispositivo foi acordado com as lideranças do governo e com a própria Secretaria de Educação e que seria um desrespeito ao Parlamento a sua manutenção. O argumento da oposição foi acatado pelos parlamentares da base de Zema.

Na semana passada, os deputados da base e da oposição esvaziaram o plenário para que este veto não fosse votado. Mesmo os deputados da base de Zema ficaram incomodados com o descumprimento do acordo por parte do governo.





O comando do Legislativo deu um prazo ao governo para que ele organizasse sua base para garantir os votos para a manutenção deste veto, como não conseguiu, foi feito o acordo entre os líderes para a derrubada.

"Estão nos tratando como moleques. A presidência [da Assembleia] não pode aceitar isso", afirmou o deputado estadual Sargento Rodrigues (PL), que reclamou do descumprimento por parte do governo de acordos fechados com a oposição na ALMG. Nenhum parlamentar governista rebateu as críticas do deputado.

Já o veto que limita a atuação de entes privados no sistema socioeducativo foi mantido pelos parlamentares.

