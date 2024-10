Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (26/10) mostra os candidatos Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL) tecnicamente empatados na véspera do segundo turno da disputa pela Prefeitura de Fortaleza.





André registrou 51% das intenções de votos válidos, ante 49% de Evandro. A pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.





Levando em conta os votos totais, o candidato bolsonarista registrou 47%, das intenções de voto contra 45% do petista na pesquisa estimulada.





A pesquisa ainda apontou que 5% dos eleitores indicaram votar branco ou nulo. Outros 3% se disseram indecisos ou não responderam.





Em comparação com pesquisa anterior, os dois candidatos oscilaram dois pontos para cima. No levantamento divulgado em 17 de outubro, André tinha 45% das intenções de voto, ante 43% do petista. Outros 4% afirmaram votar em branco ou nulo, e 8% não sabiam ou não responderam.





Na pesquisa espontânea, na qual os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, André registrou 32% das intenções de voto contra 29% de Evandro.





Em relação ao levantamento anterior, Evandro oscilou um ponto para cima (tinha 28%), e André, dois para baixo (estava com 34%). Ambos são rejeitados por 47% dos eleitores.





Contratada pelo jornal O Povo, a pesquisa Datafolha em Fortaleza entrevistou 1.134 pessoas de 16 anos ou mais na sexta-feira (25) e no sábado (26) e tem nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número CE-07939/2024.





No primeiro turno, o candidato do PL terminou na liderança, com 40,2% dos votos válidos (isto é, excluindo os votos brancos e nulos), seguido por Evandro, com 34,3% dos votos.





O segundo turno da eleição pela Prefeitura de Fortaleza chega à reta final em uma disputa acirrada com claro reflexo da polarização entre o PT de Lula e o PL de Jair Bolsonaro.





André Fernandes recebeu o apoio de Capitão Wagner (União Brasil), que ficou em quarto lugar no primeiro turno, com 11,4% dos votos válidos. O candidato bolsonarista também é apoiado, na segunda fase da eleição, pelo ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT).





O PDT rachou em Fortaleza após a derrota no primeiro turno, em que o atual prefeito, José Sarto, obteve 11,7% dos votos válidos, encerrando a disputa na terceira colocação.





Ele declarou neutralidade no segundo turno, mas o partido está dividido. Uma parte da bancada da legenda na Câmara dos Vereadores está ao lado de Fernandes, enquanto outra ala optou por seguir com Evandro.





O ministro da Previdência, Carlos Lupi, que é presidente nacional licenciado do PDT, se posicionou a favor de Leitão e criticou a candidatura de André.





Para reforçar a campanha do petista, Lula esteve em Fortaleza para um comício em 11 de outubro. O ato também contou com as presenças do governador do Ceará, Elmano de Freitas, e do ministro da Educação, Camilo Santana, aliados do candidato.





Bolsonaro esteve uma vez em Fortaleza para participar de atividade de campanha do aliado. Nas redes sociais, nos debates e nas peças publicitárias, Fernandes evitou citar nominalmente o padrinho político, mesmo quando questionado por adversários.





Por outro lado, exibiu apoio de outras figuras do bolsonarismo. Gravou vídeo ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e recebeu o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) em dois atos.





Diante do desempenho nacional aquém das expectativas no primeiro turno, Fortaleza, quarta capital mais populosa do Brasil e maior cidade do Nordeste, passou a ser a principal aposta do PT.





Para a direita, ganhar na capital cearense significaria um avanço estratégico em uma região historicamente ligada à esquerda.