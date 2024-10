JK do Povão (PL) e Zé Maria Tapajós (MDB)

O segundo turno da eleição municipal em Santarém vai acontecer em 27 de outubro deste ano. Os resultados serão apurados a partir das 17h, no horário de Brasília. Estão na disputa Zé Maria Tapajós (MDB) e JK do Povão (PL).

Zé Maria Tapajós (MDB) aparece com 52% das intenções de voto na pesquisa estimulada, na qual os entrevistados apresentam ao eleitor o nome dos concorrentes. JK do Povão (PL) está em segundo com 44% das respostas. Brancos e nulos somam 2%, enquanto os indecisos são 2%.

A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi feito pelo instituto de pesquisas Real Time Big Data, de 18 a 19 de outubro. Foram ouvidos 1000 moradores de Santarém.

O trabalho está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PA-06076/2024.

