Denise Rothenburg



As conversas entre as autoridades sobre o futuro das emendas orçamentárias do antigo orçamento secreto e de comissão ainda não chegaram a um bom termo e tendem a não saírem tão cedo. Os parlamentares fizeram chegar aos ministros do Supremo Tribunal Federal que não vão abrir mão da “prerrogativa constitucional” de destinar recursos para obras públicas em suas bases eleitorais. O governo federal, por sua vez, está quieto. Daqui a 11 dias, quando terminam as eleições municipais e o Parlamento volta a funcionar a plenos pulmões, tudo terá que estar definido.

• Por falar em definições A vaga que o governo tem aberta na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) está num impasse. Os congressistas do União Brasil, partido que dominou o setor nos tempos do antigo PFL e DEM, não deseja aprovar o nome proposto pelo ministro Alexandre Silveira.



• O desafio do PT Maior agremiação da esquerda, os petistas ainda não conseguiram se entender sobre o corte de gastos a ser proposto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.



• Santo de casa Ainda faz milagre. Pelo menos, na eleição. As pesquisas qualitativas de alguns partidos indicam que levar o ex-presidente Jair Bolsonaro para impulsionar a campanha eleitoral nem sempre é a melhor estratégia. Os líderes locais têm muito mais influência perante os eleitores.



• Cerimonial cochilou Suplente do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, a senadora Margareth Buzetti (PSD-MT) não foi convidada para a sanção da proposta que aumenta a pena para o feminicídio, de sua autoria.



• FPA faz escola Deputados e senadores da Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile vieram a Brasília especialmente para conhecer o trabalho da Frente Parlamentar de Agricultura. Estiveram no almoço de trabalho da FPA para conhecer o sistema de trabalho das terças-feiras, em que, invariavelmente, analisa os projetos em pauta e estratégia.

• Não será fácil A Frente Parlamentar Pelo Livre Mercado (FPLM) é contra o Projeto de Lei 4603/23, que propõe a obrigatoriedade de 80% de conteúdo nacional nas obras do Novo Plano de Aceleração do Crescimento, o novo PAC. A FPLM teme que essa medida possa prejudicar a competitividade global do Brasil e elevar os custos de empresas que dependem de insumos não produzidos no país.

• A Lei da Informática Parlamentares defensores da livre-iniciativa, como a deputada Bia Kicis (PL-DF), consideram que há o risco de o projeto afastar a indústria brasileira de inovações internacionais. Na década de 80, a lei de informática que tentou proteger a indústria nacional deixou o país atrasado nesse setor.

O crescimento expressivo do agronegócio brasileiro nos últimos anos tem levado a um cenário inédito: a falta de mão de obra para o setor. Profissionais como operadores de máquinas, técnicos em agricultura de precisão, engenheiros agrônomos e engenheiros florestais, entre outros, estão entre os perfis mais requisitados – e por isso mesmo as empresas sofrem para preencher as vagas disponíveis. No Mato Grosso, um dos polos do agronegócio brasileiro, o cenário é alarmante. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MT), a escassez de mão de obra qualificada é um desafio enfrentado por 70% dos produtores rurais do estado. Minas Gerais, Paraná e São Paulo, também importantes centros de produção agropecuária, enfrentam cenário semelhante. Se o problema persistir, os elevados índices de produtividade do agro nacional ficarão ameaçados.



Apagão em São Paulo preocupa setor automotivo

Depois de mais um apagão em larga escala em São Paulo, representantes do setor automotivo levantam uma dúvida: com capacidade instalada de geração insuficiente para atender a demanda futura, falhas na distribuição e escassez de carregadores, é seguro dizer que a infraestrutura do país está pronta paras os veículos elétricos? Outro ponto de interrogação: se uma cidade como São Paulo, a mais rica do Brasil, sofre com esses tipos de problemas, o que esperar de outras regiões menos favorecidas?



Eve ganha asas com financiamento de R$ 500 milhões

Os “carros voadores” estão prontos para levantar voo. Nesta semana, a brasileira Eve, que pertence à Embraer, assinou um contato de financiamento de R$ 500 milhões com o BNDES para a construção de uma fábrica em Taubaté, no interior de São Paulo. A unidade se dedicará à produção de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (modelos conhecidos pela sigla eVTOL) – será a primeira desse gênero no Brasil. Atualmente, a empresa conta com 2,9 mil pedidos de 30 clientes em 13 países.



Rede Atlântica D’Or inaugura hospital após R$ 450 milhões em investimentos

A Rede Atlântica D’Or inaugurou o Hospital São Luiz Guarulhos, na Grande São Paulo, com a presença do presidente do conselho de administração da Rede D’Or, Jorge Moll, e do presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi. Fruto de parceria entre a Rede D'Or e a Atlântica Hospitais, a unidade foi projetada para ser o maior hospital privado da cidade. Ela recebeu R$ 450 milhões em investimentos e, em plena operação, deverá realizar 180 mil atendimentos por ano.

“Chegou a hora de levar a sério a revisão de gastos. Não é possível mais apenas pelo lado da receita resolver o fiscal”

Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento



US$ 100 trilhõesdeverá ser o valor da dívida pública global até o final do ano, segundo alerta do FMI. A cifra corresponde a 93% do PIB mundial

RAPIDINHAS



Responsável por 48% do comércio farmacêutico do Centro-Oeste do Brasil, o associativismo é uma tendência em alta no país. No Mato Grosso (MT) e no Mato Grosso do Sul (MS), o número de unidades nesse formato quase se iguala às farmácias independentes. No Distrito Federal, a representatividade é de 24%

A rede gaúcha Farmácias Associadas, que começou pelo Centro-Oeste seu processo de nacionalização em 2018, é exemplo dessa expansão. Atualmente, o grupo concentra mais de 500 lojas na região. A principal ferramenta de competitividade oferecida pelo associativismo é a compra coletiva – o volume maior permite a barganha de preços e prazos.

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a compra, pela Vale, de 15% do capital da Anglo American Minério de Ferro Brasil. Com o acordo, a Vale passará a deter 15% do complexo de produção de minério de ferro Minas-Rio. Mesmo após o negócio, a Anglo American continuará a controlar, gerenciar e operar a Minas-Rio.

A unidade da São Martinho em Pradópolis (SP) tornou-se a primeira produtora de etanol de cana-de-açúcar do mundo a obter a certificação conhecida pela sigla iLUC. Com isso, a empresa está apta para fornecer etanol com intensidade de carbono reduzida para a produção de combustível sustentável de aviação (SAF).