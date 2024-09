João Jorge Caproni Pimenta é candidato do PCO à Prefeitura de São Paulo. Ele é jornalista e estudante de letras na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP). Com apenas 27 anos, é o candidato mais jovem na disputa. Seu número na urna é 29. O vice é Francisco Muniz (PCO).

Filho de Rui Costa Pimenta, presidente nacional do partido, João tem uma trajetória política profundamente ligada ao PCO, onde desempenha diversas funções, como coordenador da Aliança da Juventude Revolucionária (AJR), além de integrar a Direção Nacional do partido. Ele é editor do Diário Causa Operária e da Causa Operária TV, além de colunista do Jornal Causa Operária. João também é coautor do livro A Era da Censura das Massas, escrito em parceria com seu pai.

João iniciou sua militância em 2013, durante as grandes mobilizações contra o governo de Geraldo Alckmin. Desde então, vem se destacando dentro do partido, sendo responsável pela área de Agitação e Propaganda do PCO.

Em sua primeira experiência eleitoral, em 2022, João concorreu ao cargo de deputado federal, e agora, como candidato à Prefeitura de São Paulo, busca levar adiante as pautas revolucionárias de seu partido. Durante sabatina realizada pela Folha/UOL, ele defendeu o fim das multas de trânsito na cidade, afirmando que há radares demais em São Paulo.

Suas propostas também incluem o fim da repressão a camelôs e ambulantes; a estatização do sistema de transporte da cidade; aumento do salário mínimo para funcionários municipais e a concessão de subsídio para compra de alimentos pela população.