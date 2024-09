Altino Prazeres Júnior é candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSTU. Aos 57 anos, ele é ferroviário e ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Indústrias Químicas de Pernambuco. O metroviário terá número 16 na urna. A vice em sua chapa é Silvana Garcia (PSTU), liderança do movimento de luta por moradia.



Nascido em São Luís, Maranhão, Prazeres se mudou para São Paulo desde 1995, onde se formou em Matemática pela Universidade de São Paulo (USP). Após concluir sua graduação, passou a atuar como operador de trens do Metrô de São Paulo, onde trabalha há quase três décadas.



Altino é divorciado. Ele é conhecido por sua forte atuação sindical, tendo presidido o Sindicato dos Metroviários de São Paulo em dois mandatos e, atualmente, atua como diretor licenciado da instituição.



Em 2023, ele foi suspenso de suas atividades no Metrô após participar de uma paralisação surpresa, mas a Justiça determinou sua reintegração. Agora, Altino é candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSTU, marcando sua terceira tentativa de ocupar um cargo no Executivo. Ele concorreu a prefeito de São Paulo em 2016 e a governador em 2022.

Recentemente, Prazeres causou polêmica ao defender a liberação de todas as drogas, incluindo crack e cocaína, como uma medida de segurança pública. Para ele, a legalização das drogas não significa um incentivo ao uso, argumentando que a droga mais letal, o álcool, já é legalizada. Ele defende que a legalização é uma estratégia mais eficaz do que as políticas de tratamento de usuários, o que poderia ajudar a reduzir o poder do crime organizado.

Altino também promete estatizar áreas essenciais como transporte, saúde e creches municipais, caso seja eleito, refletindo sua visão socialista de fortalecimento dos serviços públicos e de um Estado mais presente na vida da população