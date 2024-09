FOLHAPRESS - A campanha de Ricardo Nunes (MDB) iniciou uma série de ações para enfatizar o posicionamento político conservador do prefeito em sua busca pela reeleição.





Mais recentemente, o emedebista vinha investindo em peças que mostravam entregas de sua gestão, especialmente obras e programas.





Nos últimos dias, no entanto, Nunes passou a publicar nas suas redes sociais diversos vídeos em que trata de temas como aborto e descriminalização das drogas, posicionando-se abertamente contra ambos.





Em uma peça com o título "Com Ricardo, aborto não", publicada no domingo (15/9), ele se diz "pró-vida" e exibe um vídeo de 2018 no qual se opõe à ADPF 442 (arguição de descumprimento de preceito fundamental), que propõe a descriminalização do aborto nas 12 primeiras semanas de gestação.





Segundo apurou a reportagem, a avaliação é a de que o prefeito deve aproveitar o momento de queda de popularidade de Pablo Marçal (PRTB) para ganhar espaço junto ao eleitorado conservador que disputa com o influenciador.





O prefeito também passou a adotar estratégia de vincular seu adversário Guilherme Boulos (PSOL) ao uso de drogas, perguntando no debate da TV Cultura neste domingo (15) se ele havia cheirado e publicando nas redes sociais uma foto em que o deputado aparece fumando um cigarro com a mensagem "Boulos quer liberar a maconha".





Nesta segunda, Nunes concedeu entrevista ao jornalista Paulo Figueiredo, conhecido pela atuação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pela oposição ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.





"Sou contra as drogas, sou pró-vida desde a concepção, católico praticante, vou à missa todos os domingos, tenho grupo de oração na minha casa. Os valores que Bolsonaro defende são os mesmos que eu defendo", disse Nunes a Figueiredo, que vive nos EUA.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Como mostrou o Painel, do jornal Folha de S.Paulo, o prefeito acertou com lideranças evangélicas que fará uma série de encontros com pastores e fiéis até o final da eleição para discutir temas de interesse dessa fatia do eleitorado.