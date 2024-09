Ao ser perguntado sobre a invasão do Capitólio dos Estados Unidos, em 6 de janeiro de 2021, durante o debate com Kamala Harris nesta terça-feira (10/9), Trump disse de maneira categórica: "não tive nada a ver com isso".

Anteriormente, o ex-presidente já havia negado relações com os atos antidemocráticos protagonizados por eleitores dele, que não aceitaram o resultado eleitoral favorável a Joe Biden.





Vale lembrar que Trump fez um pronunciamento direcionado aos partidários naquele dia. O ex-presidente afirmou que o próprio discurso foi feito "de forma pacífica e patriótica."

Kamala reagiu dizendo que o discurso do então presidente foi crucial para os atos antidemocráticos. "Donald Trump incitou uma turba violenta para entrar o Capitólio do nosso país. Ela lembrou ainda que estava no local durante a invasão, como vice-presidente recém-eleita.

"Defendam nosso país. Que se elimine, de uma vez por todas, o caos", concluiu a candidata democrata.

Trump, por sua vez, responsabilizou o Partido Democrata por protestos que ocorreram em Washington D.C., capital do país, e em Charlottesville, nos últimos anos.