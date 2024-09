O bilionário americano Elon Musk e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) estão usando suas redes sociais, incluindo o X, antigo Twitter, para divulgar um site com a contagem de votos para realizar o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. O objetivo é pressionar os indecisos a aderirem ao pedido.

No site divulgado pelos dois, aparece as fotos dos senadores e como eles votariam. No momento da publicação desta matéria, a contagem é de 25 votos favoráveis, 42 indefinidos e 14 contrários.

Para que o ministro da Suprema Corte perca o cargo, primeiro é preciso que um pedido de impeachmente seja aceito pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Depois da tramitação do processo na Casa, é necessário o apoio de 2/3 do Senado, o que equivale a 54 votos.

A relação entre Moraes e Musk vem sendo de conflitos desde que o ministro pediu a suspensão de contas de pessoas suspeitas de envolvimento com os atos golpistas de 8 de janeiro, no qual apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediram intervenção militar e depredaram as sedes dos Três Poderes. O dono do X não atendeu à ordem da Justiça.

O bilionário americano afirma que a decisão da Suprema Corte é contrária a liberdade de expressão e, desde então, vem usando as redes sociais para acusar o ministro de ser charlatão e de criminoso.