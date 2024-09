Mauro Tramonte visitou as ruas do Bairro Lagoa

O deputado estadual Mauro Tramonte, candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo Republicanos, prometeu cobrar a perda de viagens das empresas que operam o transporte coletivo da capital e disse que, se necessário, vai entrar na justiça. Nesta quarta-feira (4/9), o parlamentar caminhou pelas ruas do Bairro Lagoa, na região Norte da cidade.

“Vamos exigir que as empresas façam a viagem que têm de fazer. Hoje se estima que elas perdem cerca de 500 viagens por dia. Se ela é paga para fazer 100 viagens, ela não pode fazer 80. Nós vamos cobrar melhorias, ônibus mais limpos, horários. Nós vamos entrar na justiça se for necessário. O contrato tem que ser cumprido”, disse.

No próximo mandato, o prefeito de Belo Horizonte terá a oportunidade de formular um novo contrato de concessão do modal. O modelo vigente na cidade foi criado em 2008 e o vencimento está previsto para 2028.

Ouvindo as demandas de comerciantes e moradores do Lagoa, Tramonte também voltou a prometer a criação de uma patrulha do comércio na Guarda Civil Municipal (GCM). A ideia do candidato é convocar o excedente de guardas aprovados no último concurso e fazer um mapeamento da incidência de crimes para integrar os agentes nos locais mais afetados.

“Nós vamos fazer um levantamento para saber quais locais mais têm incidência de problemas. Vamos colocar os guardas municipais para trabalhar nesses locais. Eu quero que eles conheçam cada dono de estabelecimento, cada dono, que tomem conta de todo mundo. O maior patrimônio de uma cidade é o povo”, frisou.