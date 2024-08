O prefeito de Montes Claros, Humberto Souto, se desfiliou do Cidadania, devido à disputa da sucessão municipal deste ano. Com isso, o partido perdeu um dos seus mais importantes quadros. Souto, que completou 90 anos no ultimo dia 3 de junho, é um dos mais experientes no exercício de cargo eletivo no país e considerado uma das antigas “raposas” da política mineira.

Ele já exerceu sete mandatos de deputado federal e foi ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Atualmente, cumpre seu segundo mandato à frente da prefeitura de Montes Claros (414,24 mil habitantes, sexta cidade mais populosa do estado), com alto índice de aprovação. O experiente politico estava filiado no Cidadania desde 2004, após se aposentar do TCU, quando a sigla era PPS.

A saída de Humberto Souto do Cidadania é consequência da decisão da federação PSDB/Cidadania, que decidiu apoiar para a prefeitura de Montes Claros o nome do suplente de deputado federal Délio Pinheiro (PDT).

Délio exerceu mandato temporário na Câmara Federal desde 9 de abril, no lugar do titular, o deputado federal Mário Heringer, presidente estadual da legenda, que tirou licença do cargo durante quatro meses. A licença foi uma estratégia para dar visibilidade ao suplente, visando à candidatura dele à chefia do Executivo da cidade-polo do Norte de Minas.

Humberto Souto encaminhou a carta de desfiliação após o deputado federal Paulo Abi-Ackel (PSDB), presidente estadual da Federação Cidadania/PSDB, ter gravado um vídeo, declarando apoio à candidatura de Délio Pinheiro à prefeitura de Montes Claros, sendo que Souto está empenhado na campanha do atual vice-prefeito da cidade, o engenheiro Guilherme Guimarães (União Brasil).

Ouvido pelo Estado de Minas, nesta sexta-feira (2/8), o prefeito de Montes Claros admitiu que sua saída do Cidadania tem a ver com a campanha para a sucessão municipal, já que, se continuasse a sigla, poderia ser impedido de aparecer na propaganda eleitoral do pré-candidato a prefeito Guilherme Guimarães, filiado a outro partido.

Porém, Humberto Souto negou que sua decisão tenha um ato de retaliação ao anúncio do apoio da federação Cidadania/PSDB ao pré-candidato Délio Pinheiro, feito pelo deputado federal Paulo Abi-Ackel. “Não tomo nenhuma atitude movida por rebeldia. O que fiz foi um ato considerado normal na política”, assegurou Souto.



Escolha do candidato a vice

Em Montes Claros, é considerada uma incógnita o nome do pré-candidato a vice de Guilherme Guimarães, sendo cogitados várias opções. A indicação deverá feita pelo prefeito Humberto Souto, que, ao EM nesta sexta-feira, manteve o suspense. “Na verdade, só vou sugerir um nome na hora certa. Quem vai escolher (o candidato a vice) mesmo são os partidos, mas tudo correndo bem”, assegurou o chefe do Executivo.

Além de Guilherme Guimarães e de Délio Oinhe, se apresentam como pré-candidatos à prefeitura de Montes Claros o deputado federal Paulo Guedes (PT) e o ex-prefeito Ruy Muniz (PSB).