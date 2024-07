O assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para política externa, Celso Amorim

CARACAS, VENEZUELA, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O assessor internacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), embaixador Celso Amorim, encontrou-se na tarde desta segunda-feira (29/7) com o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, cuja reeleição para o comando do país é contestada pela oposição e por líderes na região.





De acordo com interlocutores, Amorim pediu a Maduro que o CNE (Conselho Nacional Eleitoral), órgão que supervisiona as eleições na Venezuela e é controlado pelo chavismo, publique as atas de votação do pleito de domingo (28).





Pedido semelhante consta em nota oficial do Itamaraty, que mais cedo havia pedido a publicação de "dados desagregados por mesa de votação, passo indispensável para a transparência, credibilidade e legitimidade do resultado do pleito".





O Centro Carter, principal organização de observação eleitoral internacional que atuou na eleição, também defende a divulgação dos dados das mesas de votação.





Pessoas com conhecimento da conversa disseram que Maduro justificou a não publicação desses dados por causa de um suposto ataque hacker. De acordo com o ditador, as informações serão divulgadas em breve.





O regime acusou nesta segunda a líder opositora María Corina Machado de estar envolvida em um ataque contra o sistema eleitoral que teria atrasado a divulgação das atas.





O assessor de Lula tenta ainda uma reunião com Edmundo González, candidato da oposição que disputou o pleito contra Maduro. O encontro ainda não foi confirmado.