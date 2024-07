Um ataque a faca deixou ao menos duas crianças mortas e outras 11 pessoas feridas, oito delas em estado grave, nesta segunda-feira (29/7) em Southport, a cerca de 30 quilômetros de Liverpool, no noroeste da Inglaterra.





Dos feridos, nove são crianças de 6 a 11 anos, e dois, adultos. Segundo a polícia local, o suspeito é um adolescente de 17 anos que reside em Banks, perto dali.





O ataque ocorreu por volta das 12h do horário local (8h no horário de Brasília), quando o agressor invadiu uma aula de dança infantil temática, só com músicas da cantora americana Taylor Swift. O evento acontecia no estúdio de ioga Espaço Hart, na rua de mesmo nome.

Vizinhos do estúdio afirmaram ao jornal The Guardian que souberam o que estava acontecendo quando ouviram uma mulher aos gritos na rua, pedindo ajuda porque a filha tinha sido esfaqueada.

A polícia deteve o suspeito e apreendeu a arma do crime. Ainda não se sabe a motivação do ataque. As autoridades esclareceram, porém, que o incidente não está sendo tratado como um caso de terrorismo.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, lamentou o incidente em uma publicação no X. "Notícia horrível e profundamente chocante que chegou de Southport. Meus pensamentos estão com todos os que foram afetados", escreveu ele, que aproveitou para agradecer a ação rápida da polícia e dos serviços de emergência. "Estou sendo atualizado da situação à medida que ela avança."