O romeno David Popovici e a canadense Summer McIntosh, duas das maiores joias da natação aos 19 e 17 anos, se sagraram campeões olímpicos pela primeira vez nesta segunda-feira (29) nos Jogos de Paris-2024.

Os triunfos de Popovici nos 200m livre e de McIntosh nos 400m medley abriram uma jornada de cinco finais no pavilhão de La Défense, que no domingo havia sediado a festa de coroação do ídolo francês Léon Marchand.

A noite desta segunda-feira foi de Popovici e McIntosh, que se firmaram como novos ídolos do esporte para os próximos anos.

O esguio nadador de Bucareste, que se destacou com o quarto lugar nos 200m livre em Tóquio-2020, está determinado a ser o novo rei da velocidade e deixar a capital francesa com os títulos dos 200 e 100m livre, uma distância na qual foi recordista mundial.

Em 2022, Popovici já era o primeiro nadador a completar esta dobradinha em um Mundial nos últimos 49 anos.

Agora ele quer seguir os passos do holandês Pieter van den Hoogenband, o último a conseguir isso em Jogos Olímpicos na edição de Sydney-2000.

Nesta segunda, Popovici cumpriu a primeira missão ao vencer uma final dramática dos 200 m livre com o tempo de 1m44,72 segundos.

Seus perseguidores mais próximos, o britânico Matthew Richards e o americano Luke Hobson, finalizaram a prova apenas 0,02 e 0,07 atrás de Popovici, que havia completado os primeiros 100 metros em terceiro lugar.

"Eu me sinto incrível. É ótimo estar aqui", disse Popovici. "É lindo, um sonho tornado realidade. Não acho que palavras possam descrevê-lo. É tão simples, mas tão lindo".

- O'Callaghan vence sua amiga Titmus -

Summer McIntosh triunfou com muito mais autoridade, subindo ao topo do pódio pela primeira vez ao vencer os 400m medley.

A joia canadense já conquistou a prata nos 400m livre no sábado, sendo a única capaz de ameaçar o triunfo da australiana Ariarne Titmus, mas nesta segunda-feira foi a vez da sua prova preferida.

McIntosh, recordista e campeã mundial da distância em 2022 e 2023, conquistou uma vitória contundente com o tempo de 4m27,71 segundos, com ampla vantagem de mais de 5 segundos sobre as americanas Katie Grimes e Emma Weyant.

"Estou muito feliz por ter terminado o trabalho, por ter subido ao pódio e por ter conquistado o ouro", disse McIntosh. "É sempre uma questão de me divertir e levar meu corpo ao limite".

O triunfo é o primeiro de uma nadadora que encantou na estreia olímpica em Tóquio-2020 onde, aos 14 anos, ganhou as manchetes com o quarto lugar na batalha entre Titmus e Katie Ledecky nos 400m livre.

A joia de Toronto, cuja mãe também foi nadadora olímpica, ainda tem mais duas provas individuais pela frente em Paris: os 200m medley e a borboleta.

Titmus, que tampouco terminou sua jornada na capital francesa, não conseguiu nesta segunda-feira repetir a 'dobradinha' de medalhas de ouro nos 400 e 200m livre que conquistou em Tóquio-2020.

'Terminator' se contentou com a prata nos 200m livre, atrás de outra grande figura da equipe australiana, Mollie O'Callaghan, que conquistou uma vitória espetacular em 1:53,27 segundos, um recorde olímpico.

"Não tinha nada a perder nesta noite. Sempre serei a campeã olímpica nos 200 e 400 metros. E dei tudo de mim" esta noite, disse Titmus emocionada depois de abraçar sua amiga e companheira de equipe.

Na final dos 100m costas, quem venceu foi o italiano Thomas Ceccon, recordista mundial. Nos 100 metros peito feminino, a vitória foi da sul-africana Tatjana Smith, que conquistou assim seu segundo ouro olímpico.

