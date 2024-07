No pronunciamento, Lula fez um balanço dos primeiros 18 meses do seu terceiro mandato

O PSDB irá acionar a Justiça contra o governo federal pelo pronunciamento feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) transmitido em rede nacional de rádio e televisão na noite desse domingo (28/7). Em nota, divulgada na manhã desta segunda-feira (29/7), o partido alega "uso indevido de rede nacional" por parte do presidente Lula.



Para o partido, quando o Presidente da República convoca a nação para um pronunciamento é esperado que haja alguma informação relevante. No pronunciamento, Lula fez um balanço dos primeiros 18 meses do seu terceiro mandato.

"Neste domingo, 28 de julho, o presidente usou desse expediente para fazer propaganda da divisão do país da qual ele é um dos protagonistas e espalhar dados eleitoreiros para subsidiar o discurso de seus candidatos a prefeito e vereador neste ano", diz a nota assinada pelo presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo.

"Por não ser justificável, o PSDB irá à Justiça contra o governo federal por uso indevido da convocação da rede nacional de rádio e tv", completou.

Pronunciamento de Lula

O discurso do presidente Lula teve o intuito de divulgar as ações do governo federal em 18 meses de mandato. Em sua fala, o petista garantiu que não deixará de lado a responsabilidade fiscal.

“Não abrirei mão da responsabilidade fiscal. Entre as muitas lições de vida que recebi de minha mãe, dona Lindu, aprendi a não gastar mais do que ganho”, disse.



O presidente também ressaltou os avanços durante seu governo, como o crescimento do PIB acima das expectativas, o aumento real do salário-mínimo, e a criação de mais de 2 milhões de empregos, com a taxa de desemprego alcançando o menor nível em uma década.

Destacou ainda a volta de políticas públicas como a ampliação do programa Mais Médicos e a implementação de novas vagas nas creches, além da abertura de novos institutos federais, entre outros.