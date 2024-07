Em depoimento no Conselho de Ética, o deputado Chiquinho Brazão (sem partido -RJ) voltou a negar envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco. O parlamentar é acusado de ser um dos mandantes do crime, que vitimou também o motorista Anderson Gomes.

Chiquinho afirmou que sua relação com Marielle era "maravilhosa" e que ela o via "como um pai".

"Nossa relação era maravilhosa. Ela discursava e vinha falar comigo. Foi uma relação perfeita. Sempre a defendi", disse Chiquinho em depoimento por videoconferência.

"Sempre assinei projetos de autoria do PSol. Vinham nos pedir apoiamento. E temos que apoiar. A esquerda tinha bancada pequena. Mas a relação com a Mariele, pôxa. Não sei se ela me via como um pai. Sei que nunca tivemos problema".