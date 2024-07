O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou nesta sexta-feira (12/7) sobre as eleições presidenciais nos Estados Unidos, e afirmou que o ex-presidente Donald Trump é um “risco à democracia”.

“Está provado, ninguém está inventando nada. A pessoa fomentou uma reação ao resultado eleitoral, que ele nunca reconheceu. Ele nunca reconheceu. E no debate, agora, ele também disse não que aceitaria o resultado”, disse em participação no 9º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, promovido pela Abraji.

O ministro se esquivou de opinar sobre a possibilidade do atual presidente norte-americano e candidato à reeleição, Joe Biden, desistir da candidatura. E argumentou ainda que as instituições brasileiras demonstraram mais força em comparação com as dos Estados Unidos (EUA) frente à extrema direita, ao lembrar da invasão ao Capitólio em 2021.

À época, apoiadores de Trump invadiram o Congresso em Washington, na tentativa de impedir a confirmação pelo Parlamento da vitória de Biden. Para o ministro, os perigos da posição extremista ainda não passaram. “Historicamente falando, é uma chama que vai consumir a ela mesma. Porque ela é tal uma explosão de irracionalidade que ela se consume. O problema é o rastro que ela deixa”, avaliou.