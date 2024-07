Indiciado pela Polícia Federal (PF) pelos crimes de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro por suposta participação em um esquema de negociação ilegal de joias recebidas de presente durante seu governo, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi alvo de um protesto hoje no coração da capital mineira.





O ator Munish Prem, integrante do Coletivo Alvorado, desfilou pela Praça Sete nesta terça-feira (9/7) vestido de presidiário, com uma máscara com o rosto do ex-presidente e segurando um cartaz com a frase: "Vendo joias roubadas". A Praça Sete é tradicionalmente conhecida como um ponto de compra de joias, principalmente de ouro.





Surgido em Belo Horizonte, em 2016, para combater o impeachment da presidente Dilma Rousseff, o Coletivo Alvorada realiza ações de impacto nas ruas da cidade com a ajuda de ativistas de esquerda. São do coletivo as tradicionais faixas contra Bolsonaro espalhadas nas ruas todas as vezes que o ex-presidente visita Belo Horizonte.