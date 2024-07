O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, abriu os trabalhos deste domingo da reunião da cúpula de direita que ocorre em Balneário Camboriú (SC), a Cpac. O dirigente aproveitou o evento e lançou o nome do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) como candidato a senador por São Paulo em 2026. E disse apostar que será o senador eleito com a maior votação da história do país. Valdemar foi só elogios ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Tenho me surpreendido com o trabalho do Eduardo Bolsonaro no país, e fora do país também. Estou há 40 anos na política e nunca vi um trabalho como este que foi desenvolvido pelo Eduardo desde o dia que ele entrou na política. Nossa luta agora é que queremos, isso vai depender do Bolsonaro, queremos o Eduardo candidato a senador em São Paulo em 2026. Será o mais votado da história do país. Isso se o Bolsonaro não precisar dele para outra coisa", disse Costa Neto.