O advogado e presidente do Conselho Consultivo do Diários Associados, Décio Freire, é o entrevistado deste sábado do EM Minas por Benny Cohen

O advogado e presidente do Conselho Consultivo do Diários Associados, Décio Freire afirmou que os investimentos na área de tecnologia do Judiciário foram de suma importância para que não houvesse uma paralisação completa dos julgamentos, mas que a inteligência artificial, mal usada, preocupa.

A entrevista completa vai ao ar neste sábado (6/7), às 19h20, na TV Alterosa e no canal do YouTube do Portal Uai e estará publicada na edição de domingo (7/7) do Estado de Minas.

"Sem dúvida a inteligência artificial já afeta a vida do Judiciário e dos advogados, principalmente pós pandemia. Se não fosse também a inteligência artificial, os investimentos feitas de digitalização, simplesmente nós teríamos um momento de paralisação completa durante a pandemia, que nós não tivemos.", afirmou.

Contudo, Décio alertou que há um temor de que os advogados recém-formados usem a inteligência artificial como forma de substituir o trabalho jurídico intelectual.

"O que preocupa é o seguinte, tem um levantamento recente da advocacia, que é o censo demográfico, que mostra o seguinte que, desses 1,370 milhão de advogados que existem hoje inscritos na OAB, 52% tem até 10 anos formado. Dependendo da forma como esse enorme percentual utiliza a inteligência artificial, isso é algo que preocupa. Porque é claro que a inteligência artificial jamais vai substituir o trabalho intelectual técnico, estratégico. Dependendo de como ele é utilizado, o advogado pode esquecer um pouco da tecnicidade e focar muito mais no que a gente chama de copia e cola", disse o jurista.

Apesar do receio, até o momento, a experiência com tecnologia para os juristas têm sido boas, avalia Décio Freire.

"Na área criminal, tenho um departamento de Direito Penal muito grande, e eu me recordo que há pouco tempo os meus criminalistas passavam dois, três dias com o fone decupando depoimentos para eles entenderem, para anotar o minuto, para utilizar na sua peça. Hoje em dia determinados softwares fazem isso em dois, um minuto", narrou.

O jurista Décio Freire também falou sobre o caderno Direito & Justiça Minas; uso de tecnologias no judiciário, como inteligência artificial; a grande quantidade de ações judicializadas no Brasil; e a grande quantidade de cursos de Direito no Brasil.

