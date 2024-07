Com os programas sociais retomados e funcionando, falta ao governo acertar o passo no controle de gastos a fim de evitar uma explosão da dívida. Nesse sentido, vem por aí a reafirmação do discurso de cobrança de impostos dos mais ricos. É nessa linha que seguirá a segunda etapa da reforma tributária, a que tratará de patrimônio e renda. O ensaio desse discurso será ainda este mês durante a reunião dos ministros da área econômica dos países do G-20, no final do mês no Rio de Janeiro. Em tempo: Essa bandeira, aliás, será hasteada pelo presidente Lula. Não se sabe, porém, se isso fará com que fiquem em segundo plano as críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que está praticamente no final de sua gestão. Lula ainda não está convencido de que precisa dar um basta nesse enfretamento com Campos Neto e pensa inclusive em tentar uma antecipação da saída dele do comando do BC, algo que o governo não tem poderes para impor.



Vacina na segurança



A ideia de apresentar uma proposta para a área de segurança em plena campanha eleitoral de prefeitos e vereadores vem acompanhada de uma estratégia para dar visibilidade ao PT nessa seara. E, de quebra, dar aos candidatos do partido e a Lula uma resposta àqueles que quiserem acusar o governo federal de não ajudar estados e municípios nesse tema.



Esqueçam isso



O governo não vai promover nem uma nova reforma da previdência, seja para quem for. Os estrategistas políticos consideram que esse tema cria mais confusão e não resolve o problema tributário do país. O foco será a tributária sobre patrimônio e renda.



Em política...



No fim da entrevista à rádio Sociedade, da Bahia, Lula contou a história da recusa ao convite para passar alguns meses nos Estados Unidos depois da eleição de 1998. Foi incisivo ao dizer que recusou, porque não iria sair do país e deixar seus eleitores aqui chorando. A declaração vem sob medida para um contraponto no futuro.



... o acaso passa longe



Essa história será repisada em outras oportunidades ao longo da campanha municipal para dizer que o PT não abandona seu eleitorado, quando perde uma eleição, como fez o ex-presidente Jair Bolsonaro no ano passado. Resta saber se esse discurso terá efeito sobre aqueles que votaram no ex-presidente, uma vez que ele não pode ser candidato.



Todos em movimento



Na inauguração do Novotel de Recife, pelo menos um dos políticos que subiu ao palco para discursar era citado nos bastidores como forte nome para o Senado. O ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, é a aposta do Republicanos no estado. E tem trânsito tanto no PT, quanto na ala mais ligada ao presidente do partido, Marcos Pereira.



Por falar em presidente de partido...



Com o financiamento das campanhas a cargo da burocracia partidária, o bom relacionamento com eles é um ativo importante para esta e para a próxima eleição.



Data voo



Mesmo inelegível, o ex-presidente Jair Bolsonaro continua chamando a atenção de maneira positiva perante os eleitores. No voo da Gol de volta de Carajás (PA), passageiros fizeram fila para tirar fotos e cumprimentá-lo.



Enquanto isso, no PT...



Na mesma entrevista em que mandou seus recados mais nacionais, o presidente Lula disse que fica torcendo para Geraldo Júnior ser prefeito de Salvador, de forma a haver um alinhamento entre prefeito, governador e presidente da República. A ideia é repetir esse discurso em todas as capitais.