O ex-deputado estadual e ex-prefeito de Suzano (SP), Estevam Galvão de Oliveira, morreu aos 81 anos, no último sábado (29/6). A morte do político ocorreu por complicações de um câncer no pâncreas.

Em nota, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) lamentou o falecimento do ex-parlamentar e destacou que Estevam trabalhou por São Paulo por 50 anos e cumpriu cinco mandatos na Alesp como deputado estadual. Ele também foi vereador na cidade de Suzano e quatro vezes prefeito do município. Ocupou, ainda, o cargo de deputado federal e subprefeito de Guaianases.

"Na Alesp, foi líder da bancada do Democratas por 10 anos, 2º secretário na Mesa Diretora em 2017 e, posteriormente, Corregedor da Casa. Recentemente, o ex-parlamentar foi homenageado com a mais alta honraria concedida pela Assembleia: o Colar de Honra ao Mérito Legislativo. A cerimônia foi realizada em dezembro do ano passado e contou com a presença de familiares, amigos, autoridades e deputados da Alesp", destacou a Alesp.

O velório de Estevam Galvão foi realizado na Arena Suzano na manhã de domingo (30/6). O enterro também ocorreu no município paulista, em cerimônia reservada a familiares e amigos.

A Prefeitura de Suzano decretou, no domingo (30/6), luto oficial de três dias na cidade em memória a Estevam Galvão de Oliveira.

Quem foi Estevam Galvão



Estevam Galvão nasceu em agosto de 1942. Natural da cidade de Garça, no interior de São Paulo, ele se formou em Direito pela Universidade Braz Cubas, em Mogi das Cruzes. Em 1973, assumiu o primeiro cargo político, como vereador na cidade de Suzano, município que foi lar desde a adolescência.