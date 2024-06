Lula terá de pagar uma multa no valor de R$ 250 mil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) argumentou nesta quinta-feira (20/6) que os professores e servidores da educação prejudicam apenas os alunos, e não o governo federal. Segundo ele, os estudantes das instituições federais estão perdendo "bons dias de aula" com a paralisação.

Lula defendeu o direito dos trabalhadores à greve, mas pediu que analisem a oferta já apresentada pelo governo. Também afirmou que, apesar de não ser possível pagar o reajuste neste ano, "nada impede" novos aumentos no futuro.

"Eu disse para eles: vocês não estão prejudicando o Lula, não estão prejudicando o governo. Estão prejudicando, na verdade, os alunos, que estão perdendo bons dias, boas horas de aula", declarou Lula em entrevista à Rádio Verdinha, em Fortaleza, no Ceará. "No meu governo, não falta oportunidade de conversar e negociar", acrescentou.

'Ninguém agradeceu os 9%'

Os servidores técnico-administrativos e professores da rede federal de ensino superior estão em greve por reposição salarial e exigem um aumento de 4,5% ainda neste ano. O governo argumenta que não é possível atender ao pedido em 2024, mas ofereceu 9% em 2025 e 5% em 2026.

"Nós oferecemos entre 28 e 43% de reposição (de 2023 a 2026) para as pessoas. Demos muitos benefícios que muita gente sequer imaginava que poderíamos dar", defendeu Lula. "Demos 9% antecipados no ano passado. Eu às vezes fico triste, porque ninguém agradeceu os 9% e estão fazendo greve pelos 4,5%", emendou.

Lula está em Fortaleza para anunciar, no início da tarde, uma série de investimentos para os Institutos Federais e universidades do Ceará. Também participa, depois, da entrega de um conjunto habitacional do Minha Casa, Minha Vida.