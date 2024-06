Em busca da maior participação feminina na política mineira, com foco nas eleições municipais, acontece na quinta-feira (20/6), sexta-feira (21/6) e sábado (22/6), a Caravana Mulheres pelo Brasil em Belo Horizonte e Betim. O encontro é organizado pelo PcdoB e contará com a presença de líderes femininas ligadas ao partido.

É o caso da mineira Jô Moraes (PcdoB-MG), ex-deputada federal. “No momento em que o país vive, mais do que nunca, é necessário que as mulheres participem dos processos tanto da organização da sociedade como dos espaços da política. A Caravana é uma oportunidade ímpar, que leva para as ruas, para as redes, para os espaços de debate, aquilo que é fundamental, o cotidiano, os problemas e as respostas das mulheres”, afirmou a líder política.

Quem também estará presente é Jandira Feghali (PcdoB-RJ), que participará de dois debates: "Um país com equidade e mais saúde para as mulheres" e "Caravana Mulheres pelo Brasil: por um país com mais mulheres na política".

Organizada pela Secretaria Nacional das Mulheres do PCdoB, a edição mineira da Caravana contará com atividades culturais como roda de samba, sarau, campanha de arrecadação de absorventes contra a pobreza menstrual e ações em solidariedade ao Rio Grande do Sul.

Também ocorrerá o lançamento do livro “Mulher Preta na Política”, de Olívia Santana, deputada estadual (PCdoB-BA), além de debates, oficinas, rodas de conversa e uma homenagem às mulheres de Betim, com a entrega do Prêmio Mulheres Visíveis pelo Bem Comum, que tem como objetivo reconhecer, valorizar e celebrar a atuação dessas feministas na cidade.